Вашингтон, 19 сентября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Правительство США планирует добиваться смертной казни для Сайфулло Саипова, который обвиняется в совершении теракта, повлекшего гибель восьми человек в Нью-Йорке в 2017 году, сообщает 19 сентября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховный суд США

Прокуроры сообщили в письме, поданном в федеральный суд Манхэттена, что генеральный прокурор США Меррик Гарланд «намерен продолжить добиваться смертной казни» в отношении Саипова и что они уведомили об этом адвокатов обвиняемого и потерпевших.

Данное решение последовало после того, как в июле 2021 года Гарланд ввел мораторий на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне, пока министерство юстиции занимается пересмотром применения смертной казни. Казни возобновились в 2020 году при предшественнике Гарланда Уильяме Барре после 17-летнего перерыва.

Напомним, Сайфулло Саипов обвиняется в совершении теракта в Нью-Йорке 31 октября 2017 года. По данным следствия, Саипов, управляя пикапом, на большой скорости въехал на велосипедную дорожку и задавил насмерть восемь человек, после чего въехал в школьный автобус, в котором от столкновения пострадали четыре человека.

Правоохранители нашли в фургоне записку, в которой Саипов клянется в верности «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).