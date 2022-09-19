Салехард, , 20:29 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске в скором времени введут долгострой — пятиэтажное здание полиции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Новое здание в полиции в Ноябрьске Правительство губернатора ЯНАО

В здании общей площадью порядка 9500 квадратных метров расположены дежурная часть, кабинеты сотрудников, часть из которых для работы с секретными материалами, облицованы специальными акустическими панелями, помещения для приёма граждан, административные и режимные помещения. Есть конференц-зал на 150 мест с мультимедийным оборудованием, тренировочный блок с тиром.

Отмечается, что в рамках программы завершения строительства долгостроев на Ямале уже сданы детские сады, школы-интернаты, больницы. Завершаются работы в КОЦ «Сибирь» в Муравленко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2019 года к августу 2022 года с 2019 года на Ямале ввели в эксплуатацию 20 долгостроев.

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