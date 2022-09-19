Вашингтон, 19 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Исполнитель роли Мэтта Мёрдока в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново» Чарли Кокс признался, что хотел бы увидеть в шоу больше юридической деятельности своего героя. Об этом сообщает портал CBR.

Цитата из т/с «Сорвиголова». 2015. США Мэтт Мёрдок

«У нас по-прежнему остаётся ночное супергеройство, но приземлённый взгляд на жизнь адвоката, на мой взгляд, тоже будет интересен зрителям», — заявил Кокс. Актёр также отметил, что раскрыть больше подробностей о жизни Мёрдока поможет продолжительность сериала — 18 эпизодов.

Напомним, премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» намечена на весну 2024 года. Детали сюжета и полный актёрский состав шоу пока что не раскрываются.