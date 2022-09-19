Лондон, , 20:16 — REGNUM Биржевая цена на газ в Европе начала неделю снижением и в ходе торгов опускалась ниже отметки в $1800 за тысячу кубометров впервые с июля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в понедельник, 19 сентября.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торговой сессии стоимость октябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1815 за тысячу кубометров, что на 6,5% ниже расчётной цены пятницы — $1941,8 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов стоимость фьючерсов на газ снижалась почти на 9% и на минимуме достигала $1768 за тысячу кубометров.

Напомним, на газовом рынке Европе сохраняется высокая напряжённость на фоне неопределённости с поставками топлива из России.