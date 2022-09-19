Новосибирск, , 20:14 — REGNUM В жилом квартале Мариуполя под контролем новосибирского министерства строительства развернуты восстановительные работы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

«Сегодня в Мариуполе работает несколько подрядчиков из нашего региона, они привлекают местных специалистов для расчистки территории и вывоза мусора, — прокомментировал и. о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — Всего на этих работах занято порядка 100 человек, привлечено четыре единицы техники. С подшефного квартала уже вывезено более 210 тонн строительного мусора. Объём большой, сроки работ предельно сжатые, необходимо максимально быстро выполнить мероприятия для того, чтобы жители Мариуполя могли вернуться в свои квартиры».

По словам Колмакова, сейчас идёт первый этап восстановительных работ — обследование объектов и оценка пострадавших зданий, а также расчистка объектов и вывоз мусора. Следующий этап — восстановление домов.

Напомним, что ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил Луганскую и Донецкую Народные Республики и на месте оценил размер ущерба в районе Мариуполя, восстановление которого находится в зоне ответственности Новосибирской области.

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