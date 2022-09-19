Москва, 19 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение московского клуба от «Спартака» в матче чемпионата России по футболу.

Кирилл Венедиктов Юрий Сёмин

«Знаю, что «Локомотив» проиграл «Спартаку». Как «Локомотиву» быть дальше? Не знаю. Задайте этот вопрос Плутнику, Леонченко и Цорну. Они ответят», — цитирует Юрия Семина издание «Чемпионат».

«Локомотив» в матче 10-го тура РПЛ потерпел поражение от «Спартака» со счетом 0:1. Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил форвард сборной России Александр Соболев.

После десяти сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Локомотив» с двумя победами, пятью поражения и девятью набранными очками занимает лишь 12-е место в турнирной таблице чемпионата.