Бабаюртовский район, Дагестан, , 20:10 — REGNUM Дагестане 19 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб семилетний ребенок, еще три человека, в том числе две девочки семи и восьми лет пострадали. Автоавария произошла из-за того, что водитель машины выехала на полосу встречного движения, сообщили 19 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария Kaatjem

Инцидент случился около 13:30 в Бабаюртовском районе на автодороге «Астрахань — Махачкала». За рулем иномарки находилась 41-летняя местная жительница.

«Управляя автомобилем «Daewoo Matiz», она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «ГАЗ 3302» под управлением 42-летнего жителя Кайтагского района. В результате ДТП семилетний мальчик, находившийся в «Daewoo Matiz», от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля и ещё двое пассажиров, девочки семи и восьми лет госпитализированы», — говорится в сообщении.

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