Бабаюртовский район, Дагестан, 19 сентября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Дагестане 19 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб семилетний ребенок, еще три человека, в том числе две девочки семи и восьми лет пострадали. Автоавария произошла из-за того, что водитель машины выехала на полосу встречного движения, сообщили 19 сентября в пресс-службе регионального управления МВД.

Kaatjem Авария

Инцидент случился около 13:30 в Бабаюртовском районе на автодороге «Астрахань — Махачкала». За рулем иномарки находилась 41-летняя местная жительница.