Манчестер, Великобритания, 19 сентября, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков восьмого тура Английской Премьер-лиги 2022/23.

Mancity.com «Манчестер Сити»

В символическую сборную недели включены Нето («Борнмут» 7.9), Жоау Канселу («Манчестер Сити» 8.6), Эдрик Дайер («Тоттенхэм» 7.5), Вильям Салиба («Арсенал» 8.4), Джон Стоунс («Манчестер Сити» 7.4), Джек Грилиш («Манчестер Сити» 8.6), Филип Биллинг («Борнмут» 8.3), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм» 8.9), Букайо Сака («Арсенал» 7.9), Габриэль Жезус («Арсенал» 7.8) и Харри Кейн («Тотенхэм» 8.6).

Напомним, что три матча восьмого тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» и «Челси» — «Ливерпуль» были перенесены на неопределенный срок из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II.