Оренбург, , 20:05 — REGNUM Авторитетный портал WhoScored признал 25-летнего аргентинского полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веру с оценкой 8.6 лучшим игроком 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23.

ФК «Оренбург» Fcorenburg.ru

В матче с «Пари Нижним Новгородом» Лукас Вера отметился двумя результативными передачами, двумя успешными обводками и одним удачным отбором. Точность передач футболиста составила 80%.

В текущем сезоне Лукас Вера принял участие в восьми матчах за «Оренбург» в рамках чемпионата России по футболу, в которых отметился тремя голевыми передачами и получил три желтые карточки.

За «Оренбург» Вера выступает с 2 0июля 2022 года после перехода из аргентинского «Лануса» на правах аренды.