Новокузнецк, Кемеровская область, , 20:03 — REGNUM Нести ответственность перед населением местные чиновники на территории бывш. УССР, видимо, не намерены. Такое мнение высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин, комментируя ИА REGNUM информацию о бегстве из Николаева главы подконтрольной Киеву Николаевской областной администрации Виталия Кима.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все последние месяцы из оккупированного киевскими властями Николаева шли тревожные новости. Там есть проблемы с водой, которая запитывалась в город из Днепра, с продовольствием. Город оказался на передовой. ВСУ использовали социальные и промышленные объекты как места базирования, — отметил Полухин. — Город потихоньку разрушался и приходил в упадок. Население его стало покидать. Скоро зима и непонятно насколько город готов к ней. Нести ответственность перед населением местные региональные чиновники, видимо, не намерены. Перед освобождением Херсона власть заблаговременно покинула его. Что это — подготовка к сдаче Николаева или нарастание хаотизации, превращение этой территории в историческую Руину и гуляй-поле, мы пока точно не знаем. Виталий Ким видный губернатор [одной из территорий бывш. УССР]. Его бегство наверняка что-то серьёзное предвосхищает».

Ранее ИА REGNUM сообщило, по словам представителя подполья, губернатор Николаевской области Виталий Ким уехал в Одессу, опасаясь прилёта снарядов по местам, где он проводит время. Представители подполья планируют расклеить по городу листовку с его фотографией и надписью «Wanted» — «Разыскивается».

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