Хельсинки, 19 сентября 2022, 20:05 — REGNUM Дискриминацией стало бы закрытие границ для туристов из России, заявляет 19 сентября финский МИД, сообщает Yle.
Отмечается, что введение рядом стран запрета для въезда граждан РФ Финляндия поддержать не может, поскольку в её законе запрет въезда «без причины рассматривается как противоречащий принципам правового государства».
«Ограничение по национальному признаку можно считать дискриминационным», — сообщили в финском внешнеполитическом ведомстве. Более того, МИД Финляндии заявляет, что введённый Эстонией такой запрет может нарушать правила Шенгенской зоны.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября три прибалтийские республики и Польша ограничили въезд по шенгенским визам для российских граждан.
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