Хельсинки, , 20:05 — REGNUM Дискриминацией стало бы закрытие границ для туристов из России, заявляет 19 сентября финский МИД, сообщает Yle.

Финляндия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что введение рядом стран запрета для въезда граждан РФ Финляндия поддержать не может, поскольку в её законе запрет въезда «без причины рассматривается как противоречащий принципам правового государства».

«Ограничение по национальному признаку можно считать дискриминационным», — сообщили в финском внешнеполитическом ведомстве. Более того, МИД Финляндии заявляет, что введённый Эстонией такой запрет может нарушать правила Шенгенской зоны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября три прибалтийские республики и Польша ограничили въезд по шенгенским визам для российских граждан.

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