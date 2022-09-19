Хельсинки, 19 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Дискриминацией стало бы закрытие границ для туристов из России, заявляет 19 сентября финский МИД, сообщает Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Отмечается, что введение рядом стран запрета для въезда граждан РФ Финляндия поддержать не может, поскольку в её законе запрет въезда «без причины рассматривается как противоречащий принципам правового государства».

«Ограничение по национальному признаку можно считать дискриминационным», — сообщили в финском внешнеполитическом ведомстве. Более того, МИД Финляндии заявляет, что введённый Эстонией такой запрет может нарушать правила Шенгенской зоны.

Читайте также: Вступил в силу запрет на посещение гражданами РФ четырёх стран

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября три прибалтийские республики и Польша ограничили въезд по шенгенским визам для российских граждан.