Москва, , 20:01 — REGNUM Вся критическая инфраструктура, расположенная на подконтрольной Киеву территории, должны быть уничтожена. Об этом 19 сентября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, на данный момент речь идет о выживании самой России, поэтому все иллюзии о какой-то гуманности в отношении киевского режима мешают проведению специальной военной операции.

«Я не понимаю, чего мы жалеем энергетическую инфраструктуру. Надо уничтожить железную дорогу. Неважно зима, не зима. Сейчас речь идет о выживании России. Запад пошел на принцип. Простого дипломатического урегулирования конфликта не будет», — сказал Бужинский.

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