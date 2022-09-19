Сочи, Краснодарский край, 19 сентября, 2022, 20:00 — ИА Регнум. 28-летний черногорский нападающий Лука Джорджевич прокомментировал свой переход в российский футбольный клуб «Сочи».

Андрей Пронин ИА REGNUM ЗЕНИТ-СОЧИ

«Вариант с «Сочи» появился неделю назад. Мы все это время разговаривали, два дня назад я приехал сюда, прошел медосмотр и сегодня подписал контракт. Так что все прошло довольно быстро. Сегодня уже тренировался. У команды выходной, поэтому пока занимался индивидуально с тренером по физподготовке. Был на последнем матче, смотрел игру. Все понравилось», — цитирует Джорджевич издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Лука Джорджевич заключил с «Сочи» однолетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2022/23. Также в соглашении предусмотрена опция продления еще на один год.