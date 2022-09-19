Краснодар, , 19:57 — REGNUM 28-летний нападающий сборной Черногории по футболу Лука Джорджевич подписал контракт с российским футбольным клубом «Сочи». Об этом 19 сентября сообщается на официальном сайте клуба.

ЗЕНИТ-СОЧИ Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, Джорджевич подписал с «Сочи» однолетний контракт до конца сезона 2022/23 с опцией продления еще на один год. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает черногорского нападающего в 450 тысяч евро.

Ранее Лука Джорджевич выступал за санкт-петербургский «Зенит», итальянскую «Сампдорию», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».

В прошлом сезоне форвард, выступая за датский «Вайле», принял участие в 20-ти матчах Суперлиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил одну желтую карточку.