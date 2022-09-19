Москва, 19 сентября, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Запад не согласится на дипломатическое урегулирование ситуации на территории б. УССР. Об этом 19 сентября заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

По его словам, Запад решил пойти ва-банк и добивается уничтожения России.

«Сейчас вопрос стоит так: либо мы их, либо они нас. И сейчас такой сценарий, когда мы наступаем и достигаем какого-то рубежа и Запад дает команду заключать соглашение на мирных условиях, такого не будет. Либо надо разгромить вооруженные формирования Киева, либо они уничтожат нас. Если мы чего-то не включили, не начали, то надо уже начинать», — сказал Бужинский.