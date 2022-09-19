Грозный, 19 сентября 2022, 19:54 — REGNUM В Донбасс 19 сентября вылетела очередная группа добровольцев из Чечни. Среди них представители из республики и жители других субъектов РФ. Предварительно они прошли серьезную подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Он пожелал успехов бойцам в выполнении боевых задач. Об этом же в своем напутственном слове сказали министр внутренних дел по ЧР Руслан Алханов, заместитель председателя правительства ЧР Абузайд Висмурадов и заместитель министра внутренних дел — начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов.
Ранее сообщалось, что из Чечни каждые две недели отправляются для участия в спецоперации отряды добровольцев из различных уголков России.
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