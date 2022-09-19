Завьяловский район, Удмуртия, 19 сентября, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В селе Завьялово произошёл пожар в пристрое к двухэтажному административному зданию. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии.

скриншот видеозаписи пресс-службы МЧС по Удмуртии Тушение пожара в пристрое торгового центра в Удмуртии

Сообщение о возгорании поступило спасателя около 18:30 по местному времени. К моменту прибытия пожарных здание горело открытым пламенем. По информации администрации, все находившиеся внутри граждане эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных расчетов. Предварительная площадь пожара — 150 кв. метров.

На месте работают все необходимые силы и средства.

В сообществе социальной сети ИГГС («Ижевск где гаи стоят») уточняют, что горит пристрой к торговому центру «Корона». НА месте происшествия находятся около десятка пожарных машин.

ИА REGNUM напоминает, около 300 человек эвакуировали из торгового центра в Уфе после сообщения о задымлении здания. днем 19 сентября спасатели получили информацию о том, что в цокольном этаже в ТРК «Иремель» по ул. Менделеева, д. 137 наблюдается задымление. В цокольном этаже здания произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой.

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