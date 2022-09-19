Санкт-Петербург, , 19:52 — REGNUM В понедельник, 19 сентября, в Ленинградском областном суде состоялось первое заседание по делу о признании преступлений немецко-фашистских захватчиков на территории Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны преступлениями против человечности и геноцидом советского народа.

За 1941–1944 года на территории Ленинградской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками было расстреляно, убито бомбами и снарядами, повешено, замучено и угнано в Германию на каторжную работу более 435,4 тыс. мирных советских граждан.

Более 40 томов, показания очевидцев, архивные, уголовные дела, результаты поисковых работ, собранные прокуратурой, свидетельствуют о необходимости установления в судебном порядке юридического факта и признание этих преступлений, совершённых на территории Ленинградской области — военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза.

«Отсутствие сейчас подобного решения значительно ограничивает права и интересы в том числе родственников погибших. Признание фактов этих преступлений также является нашим историческим долгом перед участниками, ветеранами и жертвами войны. Так, на протяжении всего времени прошедшего с окончанием войны, мы с вами видим, как не прекращаются попытки отрицания исторических событий вопреки приговору Нюрнбергского трибунала», — заявил заместитель прокурора Ленинградской области Сергей Виноградов.

Также в иске прокурора были озвучены неопровержимые факты геноцидальной политики немецко-фашистских захватчиков. Так, на территории Гатчинского района 13 сентября 1941 года был создан лагерь Дулаг-154, в котором от пыток, издевательств и голода погибло около 80 000 военнопленных и мирных граждан. Систематическому истреблению подвергались больные и инвалиды. В частности, нацистами путём применения смертельных инъекций было уничтожено 850 душевнобольных пациентов психиатрической больницы имени Кащенко. В январе 1942 года на территории деревни Макарьевская пустынь были расстреляны 248 женщин-инвалидов. Наряду со взрослыми физическому истреблению с особой жестокостью подвергались и дети. В 1942 году от нечеловеческих условий содержания, болезней, наказаний и принудительного сбора крови погибло не менее 200 несовершеннолетних воспитанников детского лагеря принудительного содержания в посёлке Вырица.

«То количество жертв, та целенаправленная политика, направленная не на ассимиляцию, не на вытеснение, а именно на уничтожение, которая проводилась на протяжении столь длительного промежутка времени, то, в процентном соотношении, количество людей, кто не смог пережить все эти даже не месяцы, а годы войны, говорят о том, что да, в этом Ленинградская область, действительно, уникальна», — рассказал журналистам доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института Истории РАН Борис Ковалев .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд в Ленинградской области по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже девятым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Республике Крым. 16 сентября в Санкт-Петербургском городском суде также состоялось предварительное судебное заседание по делу о геноциде мирных советских граждан во время блокады Ленинграда.