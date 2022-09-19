Вашингтон, , 19:50 — REGNUM Американская певица Мэрайя Кэри собирается выпустить пластинку Someone' Ugly Daughter, записанную в 1995 году. Об этом пишет портал NME.

Мэрайя Кэри Цитата из клипа на песню My All

По словам артистки, проект, записанный в стиле «альтернативный рок», изначально не предназначался для публикации, однако спустя годы она изменила своё мнение. В то же время Кэри не стала раскрывать дату выхода неизданной пластинки.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Мэрайя Кэри рассказала о работе над новым альбомом. Как призналась певица, она готовит тематический альбом, о котором её просили поклонники.

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