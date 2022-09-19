Ростов-на-Дону, 19 сентября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сделали остановку участники автопробега в поддержку специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 сентября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Митинг-концерт в поддержку СВО в Севастополе

Колонну, выехавшую из Москвы 11 сентября, встретили на площади у стелы «Город воинской славы» на проспекте Шолохова. Затем участники автопробега посетят Анапу, Керчь, Феодосию.

Всего участники патриотической акции в течение 11 суток преодолеют 2670 километров.

Как ожидается, автопробег пройдёт по территории Донецкой и Луганской Народных Республик.