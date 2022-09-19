Москва, 19 сентября, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» являются частью образовательных программ, школьники обязаны их посещать, сообщает 19 сентября пресс-служба Минпросвещения РФ.

И. Владимиров. В женской школе

В ведомстве подчёркивают, что учащиеся «обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия».

При этом оценок эта дисциплина не предусматривает, как и домашних заданий.

Напомним, 1 сентября «Разговор о важном» впервые в стране провёл президент РФ Владимир Путин, находясь в Калининграде.