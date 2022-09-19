Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Американский режиссёр Вуди Аллен не собирается завершать карьеру. Об этом сообщил представитель постановщика изданию Variety.

Вуди Аллен Colin Swan

«Вуди Аллен ничего не говорил про завершение карьеры или последний написанный роман. Он лишь сказал, что не хочет снимать фильмы, выходящие сразу или очень быстро на стриминговых платформах, поскольку это не приносит ему удовольствия, как большому любителю кинематографического опыта», — заявил представитель Аллена. Он также добавил, что в настоящий момент режиссёр находится в Париже (Франция), где снимает свой 50-й фильм.

Напомним, режиссёрским дебютом Вуди Аллена стала лента «Что нового, киска?» 1965 года. С того момента постановщик снял 49 фильмов, среди которых «Энни Холл», «Полночь в Париже», «Знаменитость» и другие.

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