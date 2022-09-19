Гавайи, США, , 19:38 — REGNUM Актриса Дженнифер Кулидж оказалась в отделении неотложной помощи из-за острой аллергической реакции. Об этом 19 сентября сообщает Page Six.

Дженнифер Кулидж Цитата из т/с «Белый лотос» 2022.

По словам артистки, после съёмок в сериале «Белый лотос» для телеканала HBO ей стало плохо. Причиной оказалась реакция на спрей для загара, который она нанесла, «чтобы не выглядеть белой зефиркой на пляже на Гавайях».

ИА REGNUM напоминает, что Дженнифер Кулидж получила премию «Эмми» за роль в шоу «Белый лотос». Артистка победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале».

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