Токио, , 19:36 — REGNUM «Над Амуром тучи ходят хмуро…» — пелось в старой песне. Но в новой версии тучи ходят хмуро над премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом пишет в своей блестящей статье Анатолий Кошкин. Немало промахов допустило японское правительство во главе с ним.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Поддерживали его отчасти из-за сочувствия после убийства Синдзо Абэ. Однако выяснилось, что последний мог поддерживать тоталитарную секту «Церковь обновления». И пришла месть.

В Японии не все согласились с решением Кисиды провести пышные похороны Абэ. 56% опрошенных выступили против такого решения. Понятно, что основная причина недовольства — большие расходы на мероприятия. А следовало бы их потратить на ликвидацию последствий пандемии коронавируса. Кисиде пришлось оправдываться. Тут стоит отметить, что в послевоенной истории Японии государственные похороны были организованы лишь однажды, в 1967 году, когда страна прощалась с экс-премьером Сигэру Ёсида.

Всё это происходит в сложных для японского народа условиях. «Большинство граждан страны — 67% — ответили, что считают неудовлетворительными те меры, которые предпринимают власти страны в связи с резким ростом цен, прежде всего, на продовольствие и топливо. При этом в поддержку мер правительства по обузданию роста цен высказывается только один из пяти — 21% опрошенных».

Всё это привело к заметному понижению рейтинга кабинета министров Японии в сентябре. Вот что заключает Кошкин: «Хотя в предстоящий период парламентских выборов в Японии не предвидится и народ не может своим голосованием оценить работу правительства, тучи над Кисидой сгущаются. Ибо столь низкий уровень доверия и поддержки в прошлом вынуждал японских премьеров и без выборов добровольно снимать с себя полномочия лидера страны».