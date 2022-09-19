Бишкек, 19 сентября, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Подписан протокол о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между Киргизией и Таджикистаном, сообщает 19 сентября агентство Turmush со ссылкой на главу Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева.

Иван Шилов ИА REGNUM В Киргизии

«Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов», — цитирует агентство слова Ташиева.

Кроме того, Ташиев заявил, что «на территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется», а также сообщил о том, что вечером 20 сентября должна состояться ещё одна встреча.