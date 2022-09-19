Тюмень, 19 сентября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В Тюмени арестован сотрудник ООО «Караван-Авто» Ефим П., который обвиняется в мошенничестве с транспортными картами. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

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По версии следствия, в рамках исполнения муниципальных контрактов, заключённых между департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени и ООО «Караван-Авто», Ефим П. подавал ложные сведения о количестве перевезённых льготников в автоматизированную систему оплаты проездов. На основе ложных данных департамент предоставлял перевозчикам соответствующие субсидии. Таким образом, из муниципального бюджета похищено более 1 млн рублей.

Ефим П. обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данному делу арестованы директор ООО «Победа», кондуктор и водитель маршрутного такси. Один механик будет находиться под домашним арестом до 14 октября 2022 года.