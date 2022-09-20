Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Генеральный секретарь оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили считает, что требования из 12 пунктов, выдвинутые ЕС Грузии в качестве необходимого условия для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, непонятны подавляющему большинству грузинского народа, сообщает 19 сентября грузинский телеканал «Объектив».

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Главная тема, вокруг которой консолидируется «Грузинская мечта» с одной стороны, и «Единое национальное движение» с другой стороны, — это обсуждение документа из 12-ти пунктов. Эти 12 пунктов, которые сейчас обсуждаются, если мы посмотрим на это с точки зрения общества, для подавляющего большинства наших людей непонятно, что обсуждается и о чём идет речь. Конечно, есть около тридцати человек, которые глубоко уверены, что разбираются в этих вопросах, но у меня сложилось впечатление, что подавляющее большинство нашего общества оторвано от процесса дискуссий, оторвано от содержания этого документа, и общество не вовлечено в эту дискуссию. … нашему населению не хватает внимания со стороны правительства в этой части. Платформа «Общественного вещателя» [Первого канала грузинского телевидения] не используется, парламентское пространство не используется для публичного обсуждения этих вопросов», — сказала политик.

Напомним, что в Грузии постоянно обвиняют «Альянс патриотов» в «пророссийской ориентации».