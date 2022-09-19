Лос-Анджелес, США, 19 сентября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Служба безопасности исполнителя Джастина Бибера и его супруги, модели Хейли Бибер, заметила неизвестного мужчину на территории их дома и вызвала полицию. Об этом 19 сентября сообщает TMZ.

Цитата из видеоинтервью Джастин Бибер

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли к особняку и подошла к незваному гостю, он убежал. Полиция бросилась в погоню, однако так и не обнаружила его. Как отмечает издание, это не первый случай проникновения посторонних на территорию элитного района Лос-Анджелеса (США), где проживает чета Бибер.

Ранее у Джастина Бибера диагностировали синдром Рамсея-Ханта, который приводит к параличу части лица. Из-за этого артисту пришлось перенести тур.