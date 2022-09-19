Иваново, , 19:19 — REGNUM Жители семи муниципальных районов Ивановской области остались без электроснабжения 19 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Ремонт электросети Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщения об аварийных отключениях поступили в 15:25, в зону отключения попали семь муниципальных районов — Фурмановский, Савинский, Лежневский, Пестяковкий, Гаврилово-Посадский, Тейковский, Ивановский, Заволжский, всего 72 населённых пункта. Без света остались 8 763 человека.

В региону ведутся работы по восстановлению электроснабжения, работает более 40 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18–19 сентября из-за штормового ветра отключения света были зарегистрированы в Курской и Брянской областях.