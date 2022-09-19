Донецк, , 19:20 — REGNUM Общественная палата Донецкой Народной Республики (ДНР) обратилась к главе ДНР Денису Пушилину с призывом провести референдум по вопросу о вхождении республики в состав Российской Федерации.

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Текст заявления опубликован 19 сентября.

В частности, в нём подчеркивается, что общественность хотела бы видеть между Донбассом и остальной частью бывшей УССР государственную границу России.

Ранее аналогичное обращение сделала Общественная палата Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как сообщало, президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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