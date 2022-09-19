Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Приквел хоррора «Сияние» не выйдет. Об этом сообщает портал Collider со ссылкой на режиссёра Майка Флэнегана.

Безумие Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

«Мы были так близки. Всегда буду жалеть о том, что этого не случилось», — сказал Флэнеган. Постановщик также добавил, что причиной отмены производства приквела стали плохие кассовые показатели ленты «Доктор Сон» 2019 года.

Напомним, оригинальная картина «Сияние» вышла в 1980 году и стала адаптацией одноимённого романа Стивена Кинга. Главные роли в хорроре исполнили Джек Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд.

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