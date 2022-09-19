Новосибирск, , 19:23 — REGNUM Следование политической конъюнктуре ставится выше правовых стандартов Евросоюза. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя информацию о «вопиющих требованиях» к жителям России на границе с Латвией.

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меры, принятые властями Латвии в отношении граждан России, пытающихся въехать в страну по шенгенским визам других стран ЕС, фактически исключают Ригу из общеевропейского пространства по этому вопросу, — подчеркнул Бирюков. — Тем самым следование политической конъюнктуре ставится выше правовых стандартов Евросоюза, и возникает раскол между странами Европы по этому вопросу — что лишь подстегивает иные споры и противоречия между «старой» и «новой» частями этого континента».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российское посольство в Латвии сообщило о том, что для жителей России на границе установлены особые требования, которые позволяют отказать или вносить людей в чёрный список. Их просят подписать «некое заявление с осуждением российских властей».