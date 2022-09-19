Москва, 19 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. 6 сентября стало известно, что российским брокерам будет запрещено исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких активов в портфеле превысит 15%. Ограничение вступит в силу 1 октября 2022 года, а начиная с 2023 года инвесткомпаниям будет запрещено проводить подобные операции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Некоторые брокеры, опережая указанные сроки, и вовсе запретят своим клиентам совершать покупку акций эмитентов из недружественных стран с 1 октября, хотя ограничения вводятся регулятором постепенно.

В то же время, по словам главы аналитического департамента Amarkets Артема Деева, россияне, которые осознанно хотят продолжать торговлю бумагами из США и еврозоны, будут искать альтернативы. Одной из них может стать совершение операций за счет инфраструктуры, расположенной в дружественных юрисдикциях.

Казахстан — финансовый мост

Одним из наиболее популярных альтернативных путей для россиян является Казахстан. Еще в начале весны многие из наших сограждан начали активно заниматься карточным и брокерским туризмом, открывая счета в банках стран постсоветского пространства.

Однако брокерский бизнес имеет свою специфику. Так, российские инвесткомпании в большинстве своем не смогли предложить услуги по релокации средств клиентов, например, в Казахстан из-за отсутствия инфраструктурной возможности. Одним из немногих брокеров, который сегодня предлагает российским клиентам работать с зарубежными активами в юрисдикции республики, стал Freedom Finance Global, входящий в холдинг Freedom Holding Corp. После того как финансовые отношения между Россией и западными странами осложнились, компания приняла решение продать российский бизнес и сосредоточиться на развитии в других странах присутствия и доступе к международным фондовым площадкам.

В Казахстане Freedom создал действительно уникальную инфраструктуру, позволяющую россиянам удаленно открыть счет и торговать привычными финансовыми инструментами.

Просто как дважды два

Открыть счет в FFG в Казахстане россияне могут даже удаленно: для этого потребуются только российский и заграничный паспорта, а также российский ИНН. Займет это всего три дня, а доступ к торгам можно будет получить через Tradernet, объяснили в компании. Еще одним позитивным моментом является отсутствие необходимости получения статуса квалифицированного инвестора для доступа ко многим валютным инструментам.

Брокерский счет можно пополнить в двух валютах (долларах или тенге). Во избежание комиссий рекомендуется это делать через сестринский банк FFG — ФФИН Казахстана. Вывод средств через этот банк также может быть бесплатным, если подержать средства на депозите более двух недель. В остальных случаях комиссия составит 0,3%.

При этом важно учитывать, что для открытия счета в казахстанском банке россиянам с лета 2022 года требуется личное присутствие: без него получить необходимый казахстанский ИИН (индивидуальный идентификационный номер) будет невозможно.

Регуляторные и санкционные риски

С точки зрения российского законодательства торговля через Казахстан возможна и не требует от россиян больших дополнительных усилий. Однако, поскольку FFG является иностранным брокером, клиентам из России придется самостоятельно уведомлять ФНС об открытии счета и отчитываться о прибыли.

В Казахстане деятельность FFG контролируется Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА), это специальная зона в Казахстане, в которой действует особый правовой режим. Она была создана для того, чтобы привлекать инвестиции в бизнес и госпроекты Казахстана. У этой зоны специальный статус, который прописан в Конституции РК, есть собственная судебная система, которая функционирует на базе права Англии и Уэльса. В МФЦА работает Астанинская фондовая биржа (AIX), и там же зарегистрирована компания FFG. Таким образом, деятельность Freedom Finance в Казахстане достаточно жестко регулируется, а клиенты компании защищены международными правовыми нормами.

В то же время FFG, как часть глобального Freedom Holding, соблюдает все текущие финансовые требования и ограничения, под которые подпадают российские компании и некоторые физлица. Однако против большинства россиян никакие санкции не вводились. В то же время наши соотечественники потеряли доступ к иностранным финансовым инструментам из-за регуляторных ограничений, а также по причине санкций, наложенных на ряд российских инвесткомпаний и НРД.

К слову, компании из США и Великобритании пока продолжают онбордить российских клиентов, но только тех, кто прошел необходимые комплаенс-процедуры. Однако в текущей ситуации россиянам целесообразно все операции с валютными активами производить из дружественных юрисдикций, к которым можно отнести Казахстан.