Анкара, 19 сентября 2022, 19:14 — REGNUM О временном прекращении работы с российской платёжной системой «Мир» объявил 19 сентября крупнейший частный банк Турции Is bankasi, передаёт Halk TV.
Это произошло на фоне объявления американского минфина о введении санкций в отношении использующих «Мир» иностранных финансовых институтов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября минфин США объявил о санкциях за использования платёжной системы «Мир».
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