Анкара, 19 сентября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. О временном прекращении работы с российской платёжной системой «Мир» объявил 19 сентября крупнейший частный банк Турции Is bankasi, передаёт Halk TV.

Пресс-служба платежной системы «Мир»

Это произошло на фоне объявления американского минфина о введении санкций в отношении использующих «Мир» иностранных финансовых институтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 сентября минфин США объявил о санкциях за использования платёжной системы «Мир».