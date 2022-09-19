Москва, 19 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Москве завершился международный финал Открытых киберспортивных студенческих игр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 19 сентября в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

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В финале приняли участие команды из России, Сербии, Казахстана и ЮАР. Спортсмены соревновались за призовой фонд в три миллиона рублей в двух дисциплинах: «боевая арена» (вид программы: Dota 2) и «тактический трёхмерный бой» (вид программы: Counter-Strike: Global Offensive).

По итогам состязаний места распределились следующим образом:

Dota 2:

1 место — Россия, 800 тыс. рублей;

2 место — Сербия, 400 тыс. рублей;

3 место — Казахстан, 200 тыс. рублей;

4 место — ЮАР, 100 тыс. рублей.

Counter-Strike: Global Offensive:

1 место — Сербия, 800 тыс. рублей;

2 место — Казахстан, 400 тыс. рублей;

3 место — Россия, 200 тыс. рублей;

4 место — ЮАР, 100 тыс. рублей.

Напомним, что Открытые киберспортивные студенческие игры проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также Национального исследовательского университета ИТМО. Это первое значимое событие международного масштаба для студенческого киберспортивного сообщества России.