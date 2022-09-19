Калуга, 19 сентября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Калужская область стал пилотом по участию в интенсивном курсе проработки и внедрения жизненной ситуации «Буллинг» — травли учащихся в школах. Сопровождение оказывают кураторы Агентства стратегических инициатив. Об этом 19 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на регионального сервисного уполномоченного — начальника отдела проектного офиса Калужской области Светлану Аникееву.

Отдел проектного офиса Калужской области Школьникам рассказали о проблемах буллинга

В сентябре калужские школы посетила команда регионального сервисного уполномоченного. В её состав вошли специалисты министерства образования и науки области, проектного офиса региона, а также калужского социального приюта для детей и подростков «Мечта». Посещение образовательных учреждений состоялось в рамках реализации национальной социальной инициативы — системы непрерывных улучшений качества услуг и сервисов в социальной сфере, основанной на принципах клиентоцентричности. Побеседовав с учащимися, родителями и педагогами о буллинге, калужская команда регионального сервисного уполномоченного пришла к выводу о том, что в школах проблема травли практически не освещается, поэтому главная задача специалистов — помочь рассказать о буллинге и найти пути решения для всех её участников.

Согласно исследованию, которое проводилось в рамках проекта «Где мои дети», 48,7% респондентов подтвердили игнорирование проблемы со стороны учителей и руководства школы. Причиной безразличия взрослых также может быть отрицание. Так, 28,9% опрошенных признались, что не считали происходящее в школе травлей. И здесь важно, чтобы дети знали, куда им обратиться в случае возникновения сложностей, родители в данных ситуациях проявили достаточную внимательность, а учителя имели чёткий алгоритм действий. Для этого было выбрано ряд направлений: учебный блок для студентов педагогических вузов по работе с буллингом; курсы для учителей по профилактике и выявлению этой проблемы с использованием методов сервис-дизайна; чат-бот для родителей и учеников, столкнувшихся с травлей.