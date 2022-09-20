Тбилиси, , 15:13 — REGNUM Депутаты грузинского парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Гурам Мачарашвили и Михаил Кавелашвили заявили, что США, манипулируя свой финансовой помощью, хочет натравить Грузию на Россию, сообщает 19 сентября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Дядя Сэм Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

«В последние месяцы посольство США часто напоминало нам, что его государство за последние 30 лет помогло Грузии на сумму в $6 миллиардов. Есть поговорка, что дарённому коню в зубы не смотрят, то есть, когда вам что-то дарят, вы, как правило, вообще не должны вдаваться в обсуждение реальной ценности этого подарка. Однако мы все прекрасно понимаем, что США не являются благотворительной организацией, поэтому они никому ничего не дают и действуют в соответствии со своими интересами при выделении средств другим странам. Поэтому главное, что должно интересовать общество, — это цель, с которой правительство США выделило средства для Грузии, и о каком интересе нам сегодня часто напоминают. Например, если нам напомнят об этом финансировании в интересах открытия второго фронта в Грузии, то, конечно, никакие $6 миллиардов не заменят ущерб, который наша страна может получить от войны с Россией. Мы все помним, что в результате войны 2008 года Грузия, наряду с потерянными территориями и человеческими жертвами, получила убытки в несколько миллиардов долларов», — сказали депутаты.

По мнению парламентариев, Грузия рассматривается американцами на определенную роль, которую она должна выполнять под диктовку посольства США.

«Наша единственная функция для них — сдерживать Россию. Они годами готовили бывш. УССР и Грузию к этой функции, но грузинское правительство не пошло на разрушение страны, чего американцы не могут нам простить… Большая часть финансирования не предназначена ни для развития страны, ни для укрепления государственной системы, и в основном используется в интересах США в Грузии… ясно ясно, что при выделении средств американцами движет не мотив благотворительности и благополучия грузинского населения, а интерес расширения влияния их собственных агентов, которые вместе с бывш. УССР, должны заставить Грузию закрыть глаза на глобальный американский сценарий», — говорится в заявлении депутатов.

Напомним, что американский посол в Тбилиси Келли Дегнан грузинских парламентариев в нападках на посольство США.