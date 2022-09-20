Душанбе, 20 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Игнорирование вмешательства США во внутреннюю политику Таджикистана и устраивание провокаций на границе с Киргизией может негативно сказаться на режиме президентаЭмомали Рахмона. Об этом в интервью ИА REGNUM сказал доктор политических наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

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По мнению эксперта, Москва должна предупредить Душанбе, что его игры с афганскими таджиками приведут к полной дестабилизации Таджикистана.

«Потому что они не только при подстрекательстве США устраивают провокации на таджикско-киргизской границе, но и могут влиять на внутриполитическую ситуацию в стране. Если президентРахмон этого не видит, он получит предсказуемые последствия», — подчеркнул собеседник.

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Говоря о специфике внешней политики президента Эмомали Рахмона, эксперт отметил, что «он возомнил себя тем, кем не является».

«К президенту Таджикистана обращаются США, Китай и Россия. Он, видимо, подумал, что он великий лидер, и его мнение для всех очень важно. Это самообман, точно такой же как в случае с Владимиром Зеленским. Рахмон доведет ситуацию до того, что Таджикистан распадется, как во время гражданской войны в начале 90-х годов. Но теперь его никто не спасет. Россия уж точно этим заниматься не будет, если Рахмон будет раз за разом устраивать конфликты на границе», — подчеркнул эксперт.

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