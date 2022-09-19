Брюссель, , 19:04 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) объявила о выделении Болгарии дополнительных €55 млн на реализацию гуманитарных программ. Об этом 19 сентября сообщает софийская информационная службы News. bg.

Деньги Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Деньги должны быть использованы Софией для финансовой поддержки беженцев с территории б. УССР, закупки медикаментов для малообеспеченных слоев населения и создания дополнительных рабочих мест. Кроме того, ЕК предложила вложить часть денег в компенсацию тарифов ЖКХ.

Контроль над расходом средств будет возложен на специальную инспекцию Евросоюза.

Напомним, ранее власти Болгарии обратились в ЕК с просьбой предоставить Софии кредит на «социально-экономическое восстановление страны».

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