Берлин, , 19:05 — REGNUM Военное ведомство Германии поставит Киеву четыре дополнительных самоходных гаубицы (САУ) Panzerhaubitze 2000, сообщает 19 сентября аккаунт военного ведомства в Twitter.

Гаубица Panzerhaubitze 2000 Sonaz

Подчеркивается, что таким образом Берлин поддерживает Киев, невзирая на свои «проблемы с материальными ресурсами».

По утверждению минобороны ФРГ, после этого общее число таких САУ в составе ВСУ дойдёт до 22 единиц.

«Бундесвер поддерживает [киевский режим], несмотря на напряженную ситуацию с материальными ресурсами, предоставляя еще четыре самоходные гаубицы (Panzerhaubitze) 2000 с боекомплектом. Таким образом, число таких артиллерийских систем, поставленных вместе с Нидерландами, достигло 22, 14 из которых — из Германии», — отмечает министерство обороны ФРГ.

Ранее минобороны ФРГ заявило о передаче Киеву двух РСЗО и 50 бронеавтомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Военкор рассказал об успехах союзных сил в ДНР