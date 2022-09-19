Берлин, 19 сентября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Военное ведомство Германии поставит Киеву четыре дополнительных самоходных гаубицы (САУ) Panzerhaubitze 2000, сообщает 19 сентября аккаунт военного ведомства в Twitter.

Sonaz Гаубица Panzerhaubitze 2000

Подчеркивается, что таким образом Берлин поддерживает Киев, невзирая на свои «проблемы с материальными ресурсами».

По утверждению минобороны ФРГ, после этого общее число таких САУ в составе ВСУ дойдёт до 22 единиц.

«Бундесвер поддерживает [киевский режим], несмотря на напряженную ситуацию с материальными ресурсами, предоставляя еще четыре самоходные гаубицы (Panzerhaubitze) 2000 с боекомплектом. Таким образом, число таких артиллерийских систем, поставленных вместе с Нидерландами, достигло 22, 14 из которых — из Германии», — отмечает министерство обороны ФРГ.

Ранее минобороны ФРГ заявило о передаче Киеву двух РСЗО и 50 бронеавтомобилей.