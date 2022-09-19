Москва, 19 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, как ожидается, представит 28 сентября на «правительственном часе» в Госдуме новое видение антисанкционной повестки, отметил зампредседателя думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Артём Кирьянов

«Состоялось совместное заседание комитетов по экономической политике и по контролю с участием Министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова. 28 сентября состоится правительственный час, на котором Минэк представит новое видение антисанкционной повестки», — отметил Кирьянов в своем телеграм-канале.

По словам депутата, на сегодняшний день из 309 пунктов правительственного плана первоочередных действий реализовано 270.

«Далее речь идет о переходе от оперативного реагирования к мерам на среднесрочную перспективу. Сейчас уже есть план по 37 мерам, которые войдут в общую практику, будут продлены за рамками этого года. Ждем прогноз социально-экономического развития — так называемый «сценарий адаптации экономики на 2023−25 годы», — добавил Кирьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по экономической политике и по контролю Решетников заявил об оживлении потребительского спроса в России.