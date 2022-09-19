19 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 20:25 — REGNUM Колумнист американской газеты The New York Times Эллен Барри обвинила Россию в «дискредитации и распространении сфабрикованных историй» в отношении американо-исламской активистки Линды Сарсур, чей протест против экс-президента США Дональда Трампа провалился в 2017 году.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

The New York Times решила скинуть всю вину на неких хакеров из Санкт-Петербурга спустя пять лет после того, как американцы раскритиковали протест Сарсур в Нью-Йорке, проводимый якобы в поддержку прав женщин, но одновременно направленный против Трампа, который тогда только стал президентом.

Дело в том, что после протеста сами американцы начали критиковать Сарсур за то, что ее движение является предвзятым и в реальности не принимает в свои ряды многих женщин, например, консерваторов. Однако автор Барри заявила, что вся критика, обрушившаяся на Сарсур в интернете, — это дело рук злых хакеров из России.

Американские интернет-пользователи посмеялись над подобным оправданием провала Сарсур, указав, что граждане США отвернулись от активистки из-за ее собственных ошибок.

«Извините, но не стоит винить русских за то, что они указывают на некоторые противоречия, присущие нынешнему феминистскому движению», — пишет James.

«О, дайте мне передохнуть. Россия! Россия! Россия! Всегда виновата Россия! Я мог бы стать миллиардером и технологическим магнатом, но Россия разослала несколько злобных твитов! Пожалуйста, хватит», — просит BT.

Вброс. Дезинформация. Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Руководство протеста должно взять на себя ответственность за неспособность быть по-настоящему инклюзивным и гостеприимным для всех женщин. Первоначальная эйфория вскоре исчезла, поскольку они пытались заставить всех согласиться с их узкой повесткой дня, поддержать всевозможные расколы и противоречия, вместо того чтобы искать единство и гармонию в голосах и опыте многих разных женщин», — напоминает Becky.

«Мы точно не знаем, повлияли ли российские тролли на протест и в какой степени. Но мы знаем, что они якобы усилили нарратив. Но разве это не то, что делает пресса? Именно эта статья является таким примером. Тут автор изображает Сарсур жертвой тех, кто достаточно дерзок, чтобы предать гласности ее собственную историю отношения к евреям и другим группам», — подчеркивает on.

«Эта явно хрупкая коалиция Сарсур и так имела хорошо известную привычку заниматься каннибализмом», — считает Steve Deech.

«В последние годы североамериканское общество столкнулось с рядом проблем. Обвинять Россию во всем плохом, что происходит, кажется мне детской попыткой: неужели кто-то в это верит? Аналитики могли бы быть более честными и заявить, что они хотят обвинить Россию, чтобы сохранить военную помощь Киеву (и, соответственно, прибыли военных компаний) и тем самым ослабить европейскую экономику и заставить Соединенные Штаты сохранить гегемонию в Евразии. Или кто-то в Соединенных Штатах верит в бессмыслицу войны ради спасения (киевской) демократии? Немного честности, пожалуйста, мы уже давно преодолели барьер того, что нельзя говорить», — просит Tácito Rolim.

«Разве это не дезинформация с нашей стороны — умышленно сбрасывать все наши проблемы на некий организованный сговор между Кремлем/Путиным и Дональдом Трампом? Трамп в качестве «российского актива» — это в лучшем случае пример теории заговора. В худшем случае это дезинформация, гораздо более значимая для американского общественного мнения, чем любые усилия социальных сетей из Санкт-Петербурга. Представьте себе восторг тех, кто пытался внести раскол, когда они увидели, что демократы объявили Трампа российским активом», — комментирует Carl Bumba.

Напомним, что ранее палестинская активистка Сарсур раскритиковала американских евреев за якобы «двойную лояльность», которая проявляется в том, что они отстаивают в первую очередь интересы Израиля.