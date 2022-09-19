Москва, , 18:58 — REGNUM Пленные киевские боевики рассказывают, чему их учили в Великобритании. Об этом 19 сентября сообщил военный корреспондент Александр Сладков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

НАТО и б. УССР Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам военкора, пленные киевские боевики отмечают, что в Великобритании их учили в основном обращению со стрелковым оружием.

«Пленные сразу после пленения давали интервью. Попался один пленный, который проходил подготовку в Великобритании. Говорил никакой особой тактики там не было», — сказал Сладков.

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