Москва, , 18:57 — REGNUM Российский пианист Денис Мацуев выступит на сцене Большого зала Кремлёвского дворца в Москве. Об этом пишет издание «Афиша Daily» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Денис Мацуев Matsuev.ru

Выступление состоится 2 октября 2022 года и будет посвящено Международному дню музыки. В рамках концерта прозвучат не только классические произведения, но и джазовые стандарты в исполнении Мацуева, компанию которому составят Андрей Иванов (контрабас), Борислав Струлев (виолончель), Аркадий Шилклопер (валторна), Александр Зингер (ударные), Екатерина Мочалова (домра) и другие.

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