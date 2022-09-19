Москва, 19 сентября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Специалист по здоровому образу жизни и блогер Василий Смольный подал судебный иск к визажисту и блогеру Гоар Аветисян. Об этом он сообщил 19 сентября в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фотография из соцсетей Гоар Аветисян Гоар Аветисян

Смольный считает, что курс похудения «Метод Гоар», который продаёт Аветисян, вводит людей в заблуждение. Блогер подчёркивает, что визажист не может научить людей правильно худеть, тем более, что она сама не прилагала усилий для достижения желаемой формы, а сделала несколько пластических операций.

Василий Смольный вместе со своим юристом подал иск к Гоар Аветисян на 350 млн рублей. «На мой экспертный взгляд, в этом методе нет ничего, что может привести человека к похудению. Я хочу чтобы государство и правительство вмешалось в это», — объяснил блогер.

Ранее журналистка Ксения Собчак делала репортаж об «инфоцыганах» и о том, как они зарабатывают на людях. В своём выпуске она упомянула обучающие «курсы-пустышки» визажиста Гоар Аветисян, телеведущих Виктории Бони и Регины Тодоренко, блогеров Гусейна Гасанова, Елены Блиновской, Оксаны Самойловой и многих других.