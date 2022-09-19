Луганск, 19 сентября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин считает преждевременным говорить о конкретной дате проведения референдума о признании республики субъектом Российской Федерации. Об этом он заявил 19 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Цуканов М.В Флаг ЛНР

«Общественная палата обратилась с инициативой о проведении референдума, но вы прекрасно понимаете, что это вопрос не одного дня. Мы только сегодня обратились, и, естественно, говорить о дате пока рано», — сказал он.

Карякин отметил, что для начала необходимо оценить весь перечень работ, которые потребуется провести для организации волеизъявления граждан на территорий республики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику и депутатам Народного совета ЛНР с инициативой о незамедлительном проведении референдума о признании ЛНР субъектом Российской Федерации.